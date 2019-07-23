Директора детского лагеря «Холдоми» задержали

Директор детского палаточного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов задержан по делу о пожаре, в котором погибли дети. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе губернатора Хабаровского края.

Пожар в лагере вспыхнул в ночь на 23 июля. Во время происшествия в нем находилось 189 детей. В результате ЧП три человека погибли, 12 пострадали. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Следственным комитетом возбуждены два уголовных дела. Официальная причина произошедшего пока не называется. Как рассказал мальчик, который стал очевидцем пожара, возгорание произошло из-за тепловентилятора.

После трагедии в «Холдоми» прокуратура Хабаровского края проверит все палаточные лагеря, которые находятся в регионе.