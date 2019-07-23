Выживший в сгоревшем лагере «Холдоми» мальчик назвал свою версию трагедии

Мальчик, ставший очевидцем пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, рассказал о причинах произошедшего.

По его словам, ночью в палатках было очень холодно, потому что их не получалось плотно закрыть. При этом температура воздуха в том районе в ночное время составляет 10-15 градусов.

«Из-за ночного холода нам в палатки поставили ветродуйки. Один мальчик положил на обогреватель полотенце, оно и загорелось. Тепловентилятор при этом стоял на деревянной тумбочке, с нее огонь перешел на кровать», - рассказал мальчик изданию DVhab.ru.

Он добавил, что между палатками было небольшое расстояние - примерно полметра, поэтому огонь очень быстро распространялся. В результате сгорели 20 из 26 палаток. Уцелели только те, которых отделял широкий проход.

Мальчик подчеркнул, что в три часа ночи к ним в палатку забежал вожатый и сообщил о пожаре. Когда дети вышли на улицу, они увидели, что горят туалет и две крайние палатки.

«Я побежал в сторону выхода и начал звонить маме, рассказывая, что у нас в лагере пожар. Мама перезвонила старшему вожатому, который сообщил ей, что несколько детей пострадали», - вспоминает ребенок.

Напомним, трагедия произошла 23 июля. По данным Минздрава РФ, пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Одна девочка погибла в пожаре. Всего в палаточном городке было 189 детей.

СК РФ возбудил два уголовных дела. Сейчас на месте ЧП работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего.