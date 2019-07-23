Жителям Москвы напомнили о «желтом» уровне погодной опасности

Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности из-за дождей. Они будут идти до 25 июля.

Предупреждение начинает действовать с 12 дня 23 июля. В Москве оно продлено до 12.00 четверга, 25 июля, а в Подмосковье - до 21.00 среды, 24 июля.

Сегодня в столице ожидается до +24 градусов. Будет идти дождь, возможна гроза с порывами ветра до 15 м/с. 24 июля жителей столицы ждут осадки и до 23 градусов тепла. Возможна гроза. 25 июля пройдет дождь. Температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла.