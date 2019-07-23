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Зимнее лето: под Магаданом выпал снег

Александра Арсентьева
13:03 23.07.2019
Местные жители в соцсетях делятся снимками с заснеженных районов.
© Видео: fareast_mgdn, Instagram © Фото: fareast_mgdn, Instagram

В Магаданской области в Омсукчанском, Ягоднинском и Сусуманском округах выпал снег.

Пользователи публикуют в социальных сетях фото и видео с перевалов Колымы.

© bearpunk, Instagram

«Больше половины жизни прожила на Севере, поэтому лето люблю прохладное. Супер!» - написала пользовательница в комментариях.

Картинка
elenka6828, Instagram

«Мне бы с моими солнечными ожогами сейчас туда, где прохладно», - написал один из пользователей.

«Ничего удивительного если учитывать наш регион», - высказался еще один комментатор.

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