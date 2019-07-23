Зимнее лето: под Магаданом выпал снег

В Магаданской области в Омсукчанском, Ягоднинском и Сусуманском округах выпал снег.

Пользователи публикуют в социальных сетях фото и видео с перевалов Колымы.

«Больше половины жизни прожила на Севере, поэтому лето люблю прохладное. Супер!» - написала пользовательница в комментариях.

elenka6828, Instagram

«Мне бы с моими солнечными ожогами сейчас туда, где прохладно», - написал один из пользователей.

«Ничего удивительного если учитывать наш регион», - высказался еще один комментатор.