Количество погибших при пожаре в хабаровском лагере возросло до трех

Число детей, которые погибли в результате пожара в лагере в Хабаровском крае, возросло до трех. Кроме погибшей на месте 11-летней девочки скончались еще две, которые находились в реанимации. Информацию «Звезде» подтвердили в больнице поселка Солнечный.

В Минздраве ранее уточнили, что в результате пожара пострадали 12 человек.

ЧП в лагере, где находилось 189 детей, произошло ночью. Сгорели 20 палаток из 26. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Официальную причину произошедшего пока не называют. По словам мальчика, который стал очевидцем пожара, возгорание произошло из-за тепловентилятора.

После трагедии в «Холдоми» краевая прокуратура проверит все палаточные лагеря, находящиеся в регионе.