Счетная палата заявила о рисках перебоев в работе Домодедово

Еще в 2013 году Росавиация и аэропорт Домодедово должны были провести работы по трем направлениям: реконструировать взлетно-посадочную полосу №1, вторую летную зону аэропорта и построить новую взлетно-посадочную полосу №2, которая бы полностью заменила старую.

Сроки были сорваны, а работа - не выполнена должным образом. Например, ВПП №2 так и не ввели в эксплуатацию.

Все это снизило пропускную способность Домодедово и уменьшило пассажиропоток. Перебои в работе воздушной гавани можно будет наблюдать и в дальнейшем.

Как следовало из заключенного документа, ведомство было ответственно за строительство ВПП и прилагающей инфраструктуры, а аэропорт должен был посмотреть пассажирский терминал, комплекс деловой авиации, бизнес-центр, базу техобслуживания.

Тем не менее, к сроку было необходимо завершить строительство на сумму в три миллиарда рублей.

Ввод в эксплуатацию перенесли на 2019 год. Но и эти сроки, скорее всего, будут сорваны, сообщили «Российской газете» в Счетной палате.

Как отметили в Росавиации, принимаются все меры по завершению реконструкции. В правительство РФ была направлена просьба выделить средства из Резервного фонда.

В Домодедово также выразили надежду на завершение строительства, отметив, что у них сменился подрядчик.