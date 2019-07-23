Прокуратора Хабаровского края проверит все палаточные лагеря региона

По указанию прокурора Хабаровского края Виталия Каплунова будет организована проверка всех палаточных лагерей, расположенных в регионе.

«При выявлении нарушений незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

Проверки инициированы в связи с трагедией, произошедшей 23 июля в поселке Солнечный. Крупный пожар уничтожил детский лагерь, расположенный на территории горнолыжного комплекса «Холдоми». В палаточном городке находились 189 школьников. По последней информации Минздрава РФ, семеро детей пострадали, трое из них находятся в коме, одна девочка погибла.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела и сейчас выясняет все обстоятельства произошедшего.

Пока официальная причина возгорания не названа. Однако мальчик, ставший очевидцем событий, рассказал о воспламенившемся тепловентиляторе, который и стал источником пламени.