В Дагестане четырехлетняя девочка умерла от побоев мачехи

Четырехлетняя девочка скончалась в результате побоев своей мачехи в Махачкале в январе 2019 года. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, была задержана 36-летняя жительница поселка Сулак, которая являлась мачехой ребенка.

Как сообщила пресс-служба МВД по республике 22 июля, сотрудники уголовного розыска ведомства раскрыли жуткое преступление. Полицейские установили, что 27 января этого года около 16.00 женщина избила падчерицу, после чего ребенка госпитализировали в ГБУ «ДРКБ». Спустя несколько дней девочка скончалась, поскольку полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Отмечается, что медики диагностировали у ребенка тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую повреждение головного мозга. Было установлено, что девочка была травмирована неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Кроме того, как сообщили правоохранители, на ее теле были обнаружены следы старых побоев.

В отношении задержанной сотрудниками СК РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).