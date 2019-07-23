Единый ресурс с данными о гражданах может появиться в России

В России может появиться единый информационный ресурс со сведениями о населении страны. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Текст документа был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Закон устанавливает основы формирования и ведения ресурса, «в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также гармонизации государственных и муниципальных информационных ресурсов», в которых содержатся сведения о гражданах страны.

Предполагается, что формировать записи и вносить в них изменения будет ФНС России.