Единый ресурс с данными о гражданах может появиться в России
В России может появиться единый информационный ресурс со сведениями о населении страны. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ. Текст документа был опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Закон устанавливает основы формирования и ведения ресурса, «в том числе сбора, обработки, хранения, получения, использования и защиты указанных сведений, а также гармонизации государственных и муниципальных информационных ресурсов», в которых содержатся сведения о гражданах страны.
Предполагается, что формировать записи и вносить в них изменения будет ФНС России.
«В соответствии с проектом федерального закона в федеральный ресурс о населении включаются базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния в рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице», - говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.