В ДТП с автобусом и грузовиком под Смоленском пострадали 16 человек

В Смоленской области автомобиль DAF столкнулся с автобусом, которым люди добирались на работу, 16 человек пострадали. Об этом рассказали «Звезде» в УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла 23 июля около 07.50 по московскому времени в Дорогобужском районе на автомобильной дороге Дорогобуж - Верхнеднепровск - Сколково.

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Как заявили в ведомстве, водитель, управляя автомобилем DAF 105, не предоставил преимущество в движении автобусу, двигавшемуся по главной дороге.

«В результате ДТП три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, 13 человек обратились за медицинской помощью», - сообщили в УМВД России по Смоленской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.