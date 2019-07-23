В ДТП с автобусом и грузовиком под Смоленском пострадали 16 человек
В результате ДТП три человека доставлены в больницу, 13 человек обратились за медпомощью.
© Видео: Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ, ВКонтакте © Фото: podslushanovdore, Вконтакте
В Смоленской области автомобиль DAF столкнулся с автобусом, которым люди добирались на работу, 16 человек пострадали. Об этом рассказали «Звезде» в УМВД России по Смоленской области.
Авария произошла 23 июля около 07.50 по московскому времени в Дорогобужском районе на автомобильной дороге Дорогобуж - Верхнеднепровск - Сколково.
Как заявили в ведомстве, водитель, управляя автомобилем DAF 105, не предоставил преимущество в движении автобусу, двигавшемуся по главной дороге.
«В результате ДТП три человека с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, 13 человек обратились за медицинской помощью», - сообщили в УМВД России по Смоленской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.