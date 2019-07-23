Матвиенко выразила соболезнования в связи с трагедией в лагере под Хабаровском

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким погибшей при пожаре в детском лагере под Хабаровском девочки.

«Хочу от всех нас выразить искренние соболезнования родным и близким в этой трагедии», - заявила она на заседании Совета Федерации.

Как отметила сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова, власти региона проводят проверку на месте ЧП. Кроме того, она предложила внести ряд изменений в законодательство, чтобы избежать подобных происшествий.

Матвиенко ответила: корректировки, касаемо детского отдыха, давно вступили в силу, однако их не все исправно соблюдают.

Возможной причиной пожара в лагере на территории базы отдыха «Холдоми» мог послужить обогреватель, находившийся в одной из палаток.

По факту трагедии возбуждено два уголовных дела.

Как сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, сгоревший лагерь «Холдоми» работал без разрешения и его, по всей видимости, никто не проверял.