За лето по Крымскому мосту проехало более миллиона автомобилей

За прошедшую часть лета по Крымскому мосту проехало 1,057 миллиона машин, включая 14 тысяч автобусов и 115 тысяч грузовиков. В летний период суточная интенсивность проезда по этому участку дороги выросла в два раза в сравнении с весной - около 21 тысячи автомобилей в день.

Рекордный суточный трафик был установлен 15 июля - 31 тысяча 331 автомобиль проехали по Крымскому мосту.

В июне 2019 года более 518 тысяч транспортных средств пересекли Керченский пролив по мосту - это на 13% больше, чем в прошлом году в этом же месяце. За июль в сторону полуострова проехало более 292 тысяч авто, а к материковой части - более 245 тысяч, сообщил информационный центр «Крымский мост».

Суммарно с начала функционирования Крымского моста, с 16 мая 2018 года, по нему проехало примерно шесть миллионов машин. Обслуживанием участка автодороги занимаются более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники. На мосту работают автоматические комплексы, которые информируют автолюбителей о необходимых действиях в зависимости от погодных условий.