Эксперт рассказал об ожидаемых стихийных бедствиях этим летом

В этом августе в разных регионах России ожидаются всевозможные стихийные бедствия, к борьбе с ними идет подготовка, заявил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он отметил, что природные аномалии могут повлечь за собой временную эвакуацию жителей, например, в случае наводнения.

«В основном удары стихии ожидаются на Дальнем Востоке. Краснодарский край, Крым в августе - это традиционные шквалы, грозы, град. А вот сильных пожаров и засух, судя по всему, ждать не стоит», - цитирует aif.ru Варакина.

По информации синоптиков, в августе в европейской части страны стабилизируется типичная для этого времени температура воздуха. Так, в Москве днем будет до +23 градусов. А в Сибири, например, воздух прогреется больше нормы. Жарко может быть и за Уралом, в Якутии, Приамурье, в Хабаровском крае и Магаданской области.

Кроме того, август станет дождливым для жителей Урала, Бурятии, Поволжья и Северо-Западного округа, а вот в Мурманском регионе, Крыму и в Центральном федеральном округе будет дефицит осадков.