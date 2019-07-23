Оказание помощи пострадавшим при пожаре в «Холдоми» проконтролируют в Минздраве
В результате пожара погибла девочка. В тяжелом состоянии в больницах находятся еще четверо детей.
© Видео: СК РФ © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова будет контролировать оказание необходимой помощи пострадавшим в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Скворцова взяла на контроль оказание помощи пострадавшим при пожаре в Хабаровском крае», - передает РИА Новости сообщение Минздрава.
Пожар в хабаровском лагере произошел ночью. Сгорело 20 из 26 палаток. Всего на момент происшествия в лагере находились 189 детей. Девочка 2008 года рождения погибла. Четверо детей находятся в больницах, трое из них - в коме.