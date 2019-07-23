Минздрав: при пожаре под Хабаровском пострадали 12 человек

При пожаре в лагере «Холдоми» под Хабаровском пострадали 12 человек, один ребенок погиб. Об этом сообщили в Минздраве России.

«В результате пожара в детском палаточном лагере в районе поселка Холдали Хабаровского края пострадали 12 человек, в том числе семь детей. Погиб один ребенок», - сказано в сообщении ведомства.

Всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. В лагере находились 189 детей, трое из которых с сильными ожогами находятся в реанимации, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минздрав.

Следственный комитет возбудил уголовное по статье дело «Причинение смерти по неосторожности».