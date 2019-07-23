Ученые разгадали тайну загадочного осколка

Эксперты раскрыли тайну загадочного зеленого стекла с узорами, найденного два года назад в графстве Глостершир в Англии.

Осколок сине-зеленого стекла с необычным рисунком в виде чешуи рыбы мог быть фрагментом сосуда, долгое время хранившегося у Черного моря. Емкость служила флаконом для духов. Об этом говорится на странице виллы Чедворт, на территории которой была обнаружена находка.

Сам тип емкости до сих пор не был определен. И его внешний вид остается неизвестен. Сейчас этим вопросом занимаются эксперты по стеклу со всего мира. Отмечается, что речь идет о редчайшем сосуде.