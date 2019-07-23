СМИ: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона

В районе Вашингтона Пентагон проводит секретную операцию с привлечением вертолетов Black Hawk, а также военнослужащих действующего и резервного составов. Об этом говорится в документе американского оборонного ведомства, адресованного конгрессу.

В документе сказано, что Пентагон просит законодателей одобрить перераспределение средств оборонного бюджета так, чтобы дополнительно предоставить $1,55 миллиона для «новой секретной полетной миссии». Предполагается, что денежные средства пойдут на оплату членам экипажей, обслуживание авиатехники и организацию полетов.

«Без дополнительного финансирования армия не сможет выполнить эту секретную миссию», - цитирует документ Пентагона Bloomberg.

Также в нем указано, что миссия ведется с участием вертолетного десанта и подразделений авиационного обслуживания на десяти вертолетах Black Hawks. Пентагон заявляет, что миссия будет идти четыре месяца.

Из документа также следует, что деньги в том числе будут выплачиваться на работу специального «секретного информационного центра» на аэродроме Davison Army в Форт-Белвуар, который находится недалеко от Вашингтона.

Bloomberg запросил комментарий у представителя командования армии Уэйна Холла по поводу задач миссии: призвана ли она защищать Белый дом или прочие федеральные здания, а также используются ли в ней подразделения Объединенного командования спецопераций Пентагона. Но представитель оборонного ведомства на эти вопросы не ответил. Он только заявил, что операция стартовала в начале финансового года (начинается 1 октября), «продолжительность миссии не определена», сообщает РБК.