Девочка погибла в пожаре в хабаровском лагере накануне дня рождения
Краевое правительство выделит ее семье миллион рублей.
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Погибшая в палаточном лагере Хабаровского края девочка 23 июля отметила бы свой день рождения. Об этом сообщил зампред регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.
«Погибшей сегодня исполнилось бы 11 лет», - цитирует его РИА Новости.
Девочка проживала в Комсомольске-на-Амуре. По распоряжению правительства Хабаровского края, ее родителям выплатят миллион рублей.
В результате пожара пострадали еще четверо детей. Трое из них находятся в коме. Помощь также была оказана пятерым взрослым.
На место трагедии приехал глава региона Сергей Фургал. Он потребовал от ответственных лиц пояснений по поводу проверок, которые должны были проводиться в лагере до его введения в эксплуатацию.