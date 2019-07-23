Девочка погибла в пожаре в хабаровском лагере накануне дня рождения

Погибшая в палаточном лагере Хабаровского края девочка 23 июля отметила бы свой день рождения. Об этом сообщил зампред регионального правительства по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

«Погибшей сегодня исполнилось бы 11 лет», - цитирует его РИА Новости.

Девочка проживала в Комсомольске-на-Амуре. По распоряжению правительства Хабаровского края, ее родителям выплатят миллион рублей.

В результате пожара пострадали еще четверо детей. Трое из них находятся в коме. Помощь также была оказана пятерым взрослым.

На место трагедии приехал глава региона Сергей Фургал. Он потребовал от ответственных лиц пояснений по поводу проверок, которые должны были проводиться в лагере до его введения в эксплуатацию.