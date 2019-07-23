Сбой в приложении Facebook для детей открыл им доступ к чатам с незнакомцами

Из-за проблем в приложении Facebook Messenger Kids дети смогли присоединиться к групповым чатам с незнакомыми людьми, что противоречит основным правилам безопасности программы.

Основная задача этого мессенджера состоит в том, что несовершеннолетние дети могут общаться только с теми пользователями, которых одобрили их родители.

Обнаружив сбой, Facebook стал негласно закрывать подобные групповые чаты и оповещать родителей об этом. Но официальное сообщение о возникшей ситуации соцсеть опубликовала не сразу.

По данным издания The Verge, проблема возникла из-за сложного устройства групповых чатов. В обычном виртуальном диалоге ребенок может начать общение только с одобренным родителями пользователем. Но человек, создавший групповой чат, имеет возможность пригласить в него всех авторизованных участников соцсети. По этой причине тысячи детей оказались в чатах с незнакомцами, уточняет TJ.

Журналисты утверждают, что Facebook может понести ответственность за нарушение права детей на частную жизнь, так как среди пользователей есть лица, не достигшие 13 лет.