Дело о пожаре в детском лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о пожаре в детском лагере под Хабаровском, жертвой которого стала девочка. Об этом говорится в пресс-службе госоргана.

Бастрыкин потребовал дать оценку произошедшему, установить виновных лиц, а также причины возгорания.

Сейчас на месте работают специалисты. СК публикует новые кадры с места трагедии. На них видно, что палаточный лагерь буквально выгорел дотла.

Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, в которых находилось почти две сотни детей. Девять детей пострадали. Им оказывается необходимое лечение.

Расследование происшествия продолжается. На месте работают специалисты.