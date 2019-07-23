Дело о пожаре в детском лагере под Хабаровском передадут в центральный аппарат СК
По факту происшествия возбуждено дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело о пожаре в детском лагере под Хабаровском, жертвой которого стала девочка. Об этом говорится в пресс-службе госоргана.
Бастрыкин потребовал дать оценку произошедшему, установить виновных лиц, а также причины возгорания.
Сейчас на месте работают специалисты. СК публикует новые кадры с места трагедии. На них видно, что палаточный лагерь буквально выгорел дотла.
Пожар в «Холдоми» произошел в ночь на 23 июля. Сгорело 20 палаток, в которых находилось почти две сотни детей. Девять детей пострадали. Им оказывается необходимое лечение.
Расследование происшествия продолжается. На месте работают специалисты.