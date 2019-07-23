Власти Хабаровского края выплатят семье погибшей в «Холдоми» девочки миллион рублей

Власти Хабаровского края окажут материальную помощь пострадавшим в результате пожара в палаточном лагере Краснодарского края. Семье погибшей девочки выплатят миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Я понимаю, что сейчас не самое подходящее время для денежных вопросов, но закон требует соблюдения всех норм. Поэтому я уже поручил выделить средства семье погибшего ребенка», - заявил губернатор края Сергей Фургал.

Он добавил, что родителям детей, находящихся на данный момент в медучреждениях, предоставят гостиничные номера, обеспечат их круглосуточное пребывание в больницах. Им также будет оказана психологическая помощь.

Губернатор Хабаровского края осмотрел место трагедии. Он потребовал объяснений о проверках лагеря до его введения в эксплуатацию, выдаче разрешений на использование отопительных приборов и о том, как проводилась эвакуация. Всего в палаточном лагере на момент пожара находилось 189 детей.