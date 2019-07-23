В Петербурге хулиган на гидроцикле врезался в теплоход

В Петербурге 22 июля гидроциклист зацепил прогулочный катер. Происшествие произошло около 21.00 по московскому времени на Фонтанке. Гидроциклисты рядом с Московским проспектом исполняли разные трюки, при этом брызги задевали прохожих.

Один из них так увлекся показательным выступлением, что не заметил прогулочный катер и врезался в него. О происшествии на воде рассказали очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе Северо-западной транспортной полиции рассказали, что в ведомство поступили данные о касательном столкновении прогулочного скутера и катера. Видимых повреждений катер не получил. При инциденте никто не пострадал, сообщает «Фонтанка».