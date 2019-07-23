«Каждый получит по заслугам»: глава Хабаровского края осмотрел место пожара в «Холдоми»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал прибыл на место пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в поселке Солнечный.

Фургал потребовал от ответственных лиц пояснения насчет проверок, которые должны были проводиться в лагере до его введения в эксплуатацию, однако внятного и однозначного ответа так и не получил. По некоторым данным, 12 июля два инспектора Роспожнадзора отрабатывали вместе с детьми эвакуацию с территории палаточного лагеря.

«Мы посмотрим, кто там как тренировался, и каждый получит по заслугам», - заявил Фургал.

Он также поинтересовался, проводилась ли проверка проводки, было ли выдано разрешение на использование отопительных приборов в палатках, присутствует ли в лагере ответственный за пожарную безопасность и как проводилась эвакуация детей. В ответ на информацию о том, что все дети были эвакуированы до приезда пожарных, Фургал сказал, что все ответственные лица поедут вместе с ним в больницу, где сейчас находятся в коме три ребенка из лагеря.

Однако сразу после этого один из присутствующих заявил, что детей все-таки выводили пожарные.

«Как тогда сюда попал десятилетний мальчик, который вытаскивал девочек? Он лежит сейчас в реанимации. У трех детей тяжеленные ожоги, они находятся в коме. Состояние крайне тяжелое. При таком уровне поражений дети никогда в жизни не могли выйти сами. Они даже не подлежат транспортировке, любое шевеление ребенка приводит к снижению давления, и он может погибнуть. Мы даже не можем их тронуть на кровати. Как эти дети могли выйти сами?» - утверждает Фургал.

Напомним, трагедия произошла 23 июля. В лагере находилось 189 детей, один из которых погиб в пожаре, а трое находятся в реанимации с сильными ожогами. Еще одна девочка была доставлена в больницу в шоковом состоянии, а пятерым взрослым помощь оказали амбулаторно.

Возгорание могло начаться из-за загоревшегося обогревателя, но эту версию сейчас проверяют следователи. Из 26 палаток сгорело 20.

СК РФ возбудил два уголовных дела. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.