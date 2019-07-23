Трое пострадавших при пожаре в «Холдоми» детей находятся в коме
В результате пожара на территории палаточного лагеря в Хабаровском крае пострадали девять человек. Пятерым взрослым помощь была оказана амбулаторно. Четверых пострадавших детей госпитализировали. Трое из них находятся в коме.
«В реанимации Солнечной ЦРБ в состоянии комы находятся трое пострадавших детей», - цитирует РИА Новости представителя краевого правительства.
Еще один пострадавший с отравлением угарным газом находится в больнице Комсомольска-на-Амуре.
«Это та же девочка, которая находилась в состоянии шока. Ее состояние между средней тяжестью и удовлетворительным», - добавил представитель правительства Хабаровского края.
Родителям пострадавших детей предоставят гостиничные номера, они смогут круглосуточно находиться в больнице. Также им окажут психологическую помощь.
Пожар в лагере произошел ночью. В результате происшествия сгорели 20 палаток. Всего в лагере на тот момент находилось 189 детей, один из них погиб. Возбуждено два уголовных дела.