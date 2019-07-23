Спасавший детей из горящей палатки в лагере «Холдоми» мальчик впал в кому
Сейчас ребенок находится в больнице в поселке Солнечный.
© Видео: СК РФ © Фото: МЧС РФ
Во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае десятилетний мальчик спасал из палатки детей. Он получил ожоги и находится в коме.
«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого правительства.
Всего в коме находятся трое детей. Еще один ребенок доставлен в больницу Комсомольска-на-Амуре. В результате пожара также пострадали пятеро взрослых. Помощь им была оказана амбулаторно. Девочка 2008 года рождения в результате пожара погибла.
Палатки в детском лагере загорелись ночью. Всего в «Холдоми» в момент трагедии находились 189 детей.