Спасавший детей из горящей палатки в лагере «Холдоми» мальчик впал в кому

Во время пожара в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае десятилетний мальчик спасал из палатки детей. Он получил ожоги и находится в коме.

«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме», - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого правительства.

Всего в коме находятся трое детей. Еще один ребенок доставлен в больницу Комсомольска-на-Амуре. В результате пожара также пострадали пятеро взрослых. Помощь им была оказана амбулаторно. Девочка 2008 года рождения в результате пожара погибла.

Палатки в детском лагере загорелись ночью. Всего в «Холдоми» в момент трагедии находились 189 детей.