В Алеппо восстанавливают ставшую во время войны приютом для беженцев мечеть
Когда пришли боевики, местный имам был ранен снайпером, но город все равно не покинул.
© Видео: ТРК "Звезда"
В сирийском Алеппо восстанавливают мечеть, которая во время войны стала приютом для беженцев.
Когда пришли боевики, местный имам был ранен снайпером, но город все равно не покинул. В полуразрушенной мечети он стал принимать нуждающихся - тех, кто остался без своего жилья или без родных. Вскоре святыня стала домом и школой для десятков детей.
Район Алеппо, где находится мечеть, не подлежит восстановлению. Однако сам храм решили реконструировать, предстоит возвести еще 30-метровый минарет.
Местные власти надеются, что святыня станет местом объединения жителей и символом возвращения в город мирной жизни.