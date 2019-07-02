Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 16 человек

Число жертв масштабного наводнения в Иркутской области возросло до 16 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на представителя здравоохранения региона. Также неизвестна судьба еще 9 человек, в том числе и одного ребенка.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации. Масштабное наводнение началось из-за таяния снега в горах Восточного Саяна, которое совпало с проливными дождями.

Одним из самых пострадавших от поводка населенных пунктов региона стал город Тулун. Уровень местной реки Ия поднялся до 14 метров, при критических 7 метрах, что привело к прорывы местной дамбы и затоплению части города. Спасатели эвакуировали больше 1,5 тысячи человек.