Разработчика С-400 включили в США в топ-20 мировых производителей оружия

Американское издание Defense News обновило рейтинг мировых производителей оружия по данным на 2019 год. Примечательно, что из сотни лучших 15-е место в списке досталось российскому концерну «Алмаз-Антей».

Первые четыре позиции в рейтинге занимают американские компании - Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman и Raytheon Company. На пятом месте расположилась китайская Aviation Industry Corporation, которая в этом году представлена в списке впервые.

Рядом с названием каждой корпорации указан ее доход в миллионах долларов по данным на 2018 год. До «Алмаза-Антея» в рейтинге представлены также другие китайские компании, голландско-французский Airbus, а также британская BAE Systems и итальянский холдинг Leonardo.

В рейтинге присутствует и еще одна российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Она находится на 32-м месте.

Интересно, что три японских производителя находятся лишь в самом конце списка. Им отданы «почетные» 98-е, 99-е и 100-е место.

Год назад, в 2018-м, эксперты из Defense News отдали «Алмазу-Антей», производящему системы противовоздушной и противоракетной обороны, 8-е место в рейтинге крупнейших производителей оружия в мире.