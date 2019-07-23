Организатор концерта Metallica объяснил, почему музыканты спели «Группу крови»

Организатор концерта рок-группы Metallica в Москве Владимир Зубицкий объяснил, почему музыканты исполнили композицию Виктора Цоя «Группа крови».

«Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны», - сказал организатор.

По его словам, у американской группы существует профессиональный менеджмент, который занимается этим.

«Отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней», - добавил Зарубицкий.

Сами организаторы узнали о намерении музыкантов исполнить «Группу крови» за час-два до выступления. При этом, отметил Зарубицкий в разговоре с РБК, была выбрана нужная песня культового исполнителя.

Напомним, Metallica исполнила песню «Группа крови» на своем московском концерте 21 июля, чем привела в восторг своих российских фанатов.