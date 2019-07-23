Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

По его словам, в настоящее время «Украина страдает от политики двойных стандартов», а государство не хочет на себя брать ответственность за многие вещи, поэтому остаются открытыми вопросы. Музыкант в качестве примера привел ситуацию с гастролями, когда некоторые украинские артисты активно выступают с концертами в России, другие же - категорически отказываются.

«Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании», - пояснил Вакарчук агентству «Укринформ».

Ранее Святослав Вакарчук инициировал проект закона о «криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора». Лидер партии «Голос» предложил лишать свободы на срок от 13 до 15 лет «за сепаратные переговоры».

По предварительным данным, партия «Голос» прошла в Верховную раду, набрав примерно 6% голосов избирателей. Президент Украины Владимир Зеленский, партия которого («Слуга народа») набрала большинство мест в украинском парламенте, предложил Вакарчуку обсудить создание коалиции.