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Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией

Василиса Морозова
00:29 23.07.2019
Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что украинский парламент должен принять закон о «сосуществовании с РФ».
Вакарчук предложил регламентировать отношения Украины с Россией
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Лидер партии «Голос» музыкант Святослав Вакарчук предложил принять закон, который бы регламентировал отношения Украины с РФ во всех сферах.

По его словам, в настоящее время «Украина страдает от политики двойных стандартов», а государство не хочет на себя брать ответственность за многие вещи, поэтому остаются открытыми вопросы. Музыкант в качестве примера привел ситуацию с гастролями, когда некоторые украинские артисты активно выступают с концертами в России, другие же - категорически отказываются.

«Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании», - пояснил Вакарчук агентству «Укринформ».

Ранее Святослав Вакарчук инициировал проект закона о «криминализации сепаратных переговоров с представителями государства-агрессора». Лидер партии «Голос» предложил лишать свободы на срок от 13 до 15 лет «за сепаратные переговоры».

По предварительным данным, партия «Голос» прошла в Верховную раду, набрав примерно 6% голосов избирателей. Президент Украины Владимир Зеленский, партия которого («Слуга народа») набрала большинство мест в украинском парламенте, предложил Вакарчуку обсудить создание коалиции.

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