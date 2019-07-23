Фура «подкосила ноги» мосту в Дагестане: 4 села остались без автосообщения

Грузовой автомобиль частично повредил 52-метровый мост через реку Хаштинка в Дагестане. Ветхая конструкция не выдержала веса проезжавшего по ней большегруза, в результате чего одна из опор моста разрушилась, а пролет - накренился. Водитель фуры не пострадал.

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Как сообщили в МЧС РФ по Республике Дагестан, из-за происшествия без транспортного сообщения остались четыре села - Гелиб, Кутих, Гоаб и Ритляб - с населением 1196 человек.

© mchsdagestan Instagram

«По информации от главы Чародинского района, объездной дороги нет, имеется пешеходная переправа, население обеспечено продовольствием в необходимом количестве», - передало дагестанское МЧС.

Восстановить транспортное сообщение с населенными пунктами планируется в ближайшее время. Пока будет организована временная переправа. Для этого на место ЧП выехала вся необходимая техника и специалисты.