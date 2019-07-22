В ДНР рассказали об изменении боевой обстановки в Донбассе
Бессрочный режим прекращения огня в Донбассе силы ВСУ нарушили в первый же день несколько раз, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.
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ВСУ продолжают нарушать бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу чуть более суток назад.
Только за вчерашний вечер украинская сторона пять раз применила оружие - дважды по Горловке, а также Васильевке, Верхнеторецкому Нижнему и в сторону Михайловки.
Украинские военные применяли стрелковое оружие, гранаты и крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в сводке СЦКК ДНР.
«И, хотя о полном прекращении огня речь, как и в прошлые разы, не идет, мы можем видеть, что интенсивность его снизилась», - рассказали «Русской весне» в представительстве ДНР в СЦКК.
Напомним, первые обстрелы были зафиксированы через 13 часов после вступления в силу нового бессрочного перемирия.