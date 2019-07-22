В ДНР рассказали об изменении боевой обстановки в Донбассе

ВСУ продолжают нарушать бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу чуть более суток назад.

Только за вчерашний вечер украинская сторона пять раз применила оружие - дважды по Горловке, а также Васильевке, Верхнеторецкому Нижнему и в сторону Михайловки.

Украинские военные применяли стрелковое оружие, гранаты и крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в сводке СЦКК ДНР.

«И, хотя о полном прекращении огня речь, как и в прошлые разы, не идет, мы можем видеть, что интенсивность его снизилась», - рассказали «Русской весне» в представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, первые обстрелы были зафиксированы через 13 часов после вступления в силу нового бессрочного перемирия.