Сериал «Воронины» закрывают

Популярный российский сериал «Воронины» закончится после выхода 24 сезона. Об этом в своем Instagram сообщила Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры Ворониной.

Артистка написала, что у всей съемочной группы были «смутные чувства» из-за приближающегося завершения проекта.

«Столько раз говорили „все, больше не будет продолжения, крайний сезон!“, все герои переглядывались и смеялись, не воспринимая всерьез, ведь по итогу снимались новые серии. Да ведь и как не снимать, когда столько людей любит и смотрит наш сериал спустя 10 лет!» - сказала актриса.

Она отметила, что некоторые актеры уже завершили съемки, а некоторым осталось сняться в финальных сценах. Затем съемочный павильон разберут, а в августа там начнут снимать уже другой проект.

© volkovihome, instagram

Сериал «Воронины» впервые вышел в 2009 году. За это время зрители увидели более 500 серий адаптации американского ситкома «Все любят Реймонда». После выхода 455-го эпизода проект включили в Книгу рекордов Гиннесса как самый длительный адаптированный сериал в мире.