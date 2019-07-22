Врачи рассказали о состоянии упавшей со сцены Чуриковой

Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым. Температура тела этим утром составила 36,2 градуса. Артистка остается под наблюдением врачей в НИИ имени Склифосовского, рассказали «Звезде» в больнице.

Народную артистку СССР 18 июля экстренно госпитализировали после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» в Москве. Чурикова могла оступиться или упасть от головокружения.

Сразу после падения к актрисе подбежали зрители, которые на руках донесли ее до кулис, где Чуриковой оказали первую помощь. Продолжить спектакль она не могла - ее срочно повезли в больницу.

Известно, что переломов у Чуриковой нет - она отделалась сильными ушибами, которые, по словам врачей, пройдут в течение недели.