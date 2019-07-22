Чудом выжил: парапланерист врезался в скалу и снял крушение на видео

Путешественник-экстремал совершал полет на параплане, однако летательный аппарат потерпел крушение на середине пути и врезался в скалу. Инцидент был снят на видео с GoPro, после чего ролик появился в Сети.

Грег Овертон из Такомы, США, пролетал над долиной около швейцарской деревни Лаутербруннен. Мужчина потерял контроль над летательным аппаратом, который стремительно приближался к скале.

Однако, уже спустя пару минут после столкновения, путешественнику удалось восстановить курс и продолжить свой путь, несмотря на травмы. Мужчина добрался до железнодорожной станции, откуда отправился в больницу.

Несмотря на инцидент, Овертон не бросил свое хобби. Уже три дня спустя он снова поднялся в небо, уточняет Daily Mail.