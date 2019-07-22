На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского. Такое мнение выразил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Он пояснил, что одним из кандидатов на пост премьера является замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова, которая лоббирует интересы МВФ.

«Я вас предупреждаю: если у вас премьер-министром будет Рожкова, то мы, как оппозиция, этими тремя буквами "МВФ" вас просто уничтожим», - заявил Володин.

Экс-дипломат добавил в эфире телеканала «112», что украинцы скептически относятся к Международному валютному фонду так как «в восприятии простых людей» ничего хорошего в страну он не принес.