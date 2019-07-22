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Затопленные машины и вырванные деревья: по Тюмени прошлась буря

Дарья Муромова
08:45 22.07.2019
Жители некоторых микрорайонов остались без электричества, а легковушки затапливала вода.
© Видео: Сергей Золотарев, Алеся Константинова, Наша Газета, ВКонтакте © Фото: ЧС Тюмень, Вконтакте

На Тюмень накануне, 21 июля, обрушился штормовой ветер и сильный ливень.Стихия бушевала всего 20 минут, но последствия для областной столицы оказались существенными.

На кадрах видно, что из-за сильного ливня затопило многие улицы города, вырвало с корнем деревья, сорвало крыши частных домов.

Жители некоторых микрорайонов остались без электричества, а легковушки затапливала вода.

© ЧС Тюмень, Вконтакте
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