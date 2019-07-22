«Усложнить и прекратить»: в Киеве хотят помешать жителям Донбасса получать российские паспорта
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ был подписан Владимиром Путиным 17 июля.
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Власти Украины могут ввести национальные санкции из-за выдачи гражданам Донецкой и Луганской областей российских паспортов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.
«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», - заявил он.
По словам Данилюка, которые приводит «Интерфакс-Украина», паспортизация жителей Донбасса является нарушением минских соглашений.
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.