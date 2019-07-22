Под Дамаском восстановили важнейшую водонасосную станцию

В пригородах Дамаска - Айн-эль-Фиджи и Забадани - восстановили два важнейших для сирийских жителей объекта. Речь идет о древней водонасосной станции с тысячелетней историей, и заводе по розливу питьевой воды.

«Нам потребовалось шесть месяцев для того, чтобы восстановить и реконструировать здание водозаборной станции, разрушенной боевиками, наладить подачу воды в Дамаск. Работы еще продолжаются, но, самое главное, наша столица снабжается чистейшей водой», - рассказал журналистам главный инженер водозаборной станции Аззам Догоз.

Источник воды в Айн-эль-Фиджи - единственный естественный колодец, питающий Дамаск. Он был захвачен террористами в 2016 году.