Трудно дышать: едкая дымка окутала Алтайский край

Жители Алтайского края публикуют кадры дымки, снятые в разных городах региона. По их словам, на месте также ощущается запах гари, у людей слезятся глаза, а в горле начинает першить.

© Мария-Барсукова,barneos22,Вконтакте

Тем не менее, как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, предельно допустимая концентрация (GLR) вредных веществ в воздухе не превышена.

Никаких пожаров на территории региона также нет. Однако дымовые шлейфы от пожаров в соседних регионах могли достигнуть Алтая, что послужило причиной возникновения явления.

© Kristina-Blankina,-barneos22,-Вконтакте

Сейчас в крае зафиксирована повышенная влажность воздуха, происходит активное испарение воды после осадков.