Катер с детьми загорелся на Волге

Катер «Амур» загорелся на Волге в Самаре вчера, 21 июля. В лодке была семья из четырех человек, включая мальчиков двух и пяти лет.

Оказалось, что 32-летний мужчина отправился на остров Коровий отдыхать вместе с супругой и сыновьями. Отплыв около 20 метров, они заметили, что мотор начал дымиться. Мужчина с семьей оперативно переместился на проплывающий рядом катер своего знакомого и доплыл до берега.

Мотор вспыхнул, когда на катере уже не было людей, поэтому обошлось без жертв.

В тушении пожара участвовали 11 пожарных и четыре единицы техники, в том числе два катера, пишет 63.ru.