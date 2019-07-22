Как будут отдыхать россияне в следующем году

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь рабочих и праздничных дней был опубликован на странице кабмина в соцсети «ВКонтакте».

Самые долгие каникулы жду россиян в начале года: с 1 по 8 января. При этом два праздничных дня - 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 4 и 5 мая. Благодаря этому, майские праздники растянутся на пять дней - россияне будут отдыхать с 1-го по 5-е числа.

День защитника Отечества и Международный женский день в следующем году выпадают на воскресенье, а День Победы - на субботу. Следовательно, как и в 2019 году, праздничные выходные продлятся по три дня - с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта и с 9 по 11 мая.

Также россиян ждет трехдневный отдых в июне в честь Дня России - с 12-го по 14-е числа, и еще один выходной в среду, 4 ноября, по случаю Дня народного единства.