Поплыли: улицы Екатеринбурга затопило после сильнейших ливней

Сильнейшие ливни затопили Екатеринбург и фактически превратили дороги города в реки.

Кадры последствий прошедшего в уральской столице шторма местные жители публикуют в соцсетях. На них видно, что городские сточные системы не справились с природной стихией.

Машины вытаскивали с помощью эвакуатора. Транспортное сообщение в городе затруднено.

Грозовые ливни повалили деревья и слабо укрепленные конструкции.

Кроме того, как пишут в Сети, сильно пострадали и жилые дома. Где-то протекла крыши, а в некоторых домах затопило целые подъезды.