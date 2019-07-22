Поплыли: улицы Екатеринбурга затопило после сильнейших ливней
В Екатеринбурге ликвидируют последствия сильного дождя, который обрушился на город.
© Видео: Тимур Шамкаев, [ТЕ] Типичный Екатеринбург, Александра Калиберда, Ольга Анферова, vk.com © Фото: Ольга Анферова, vk.com
Сильнейшие ливни затопили Екатеринбург и фактически превратили дороги города в реки.
Кадры последствий прошедшего в уральской столице шторма местные жители публикуют в соцсетях. На них видно, что городские сточные системы не справились с природной стихией.
Машины вытаскивали с помощью эвакуатора. Транспортное сообщение в городе затруднено.
Грозовые ливни повалили деревья и слабо укрепленные конструкции.
Кроме того, как пишут в Сети, сильно пострадали и жилые дома. Где-то протекла крыши, а в некоторых домах затопило целые подъезды.