Мать Децла опубликовала рассуждение сына о смерти в его день рождения

Мать музыкального исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, опубликовала в день рождения сына видео в Instagram, на котором еще совсем юный артист рассуждает о смерти.

Сегодня, 22 июля, Децлу исполнилось бы 36 лет. Артист скоропостижно умер от острой сердечной недостаточности третьего февраля 2019 года в Ижевске после концерта.

На видео Децл утверждает, что совершенно не боится смерти, но при этом уточняет, что единственное, что его волнует - это беспокойство и расстройство родственников в случае его гибели.

В комментариях пользователи поддержали мать артиста, поздравив ее с днем рождения сына и пожелав терпения и здоровья.