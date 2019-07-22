Мать Децла опубликовала рассуждение сына о смерти в его день рождения
Мать музыкального исполнителя Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, опубликовала в день рождения сына видео в Instagram, на котором еще совсем юный артист рассуждает о смерти.
Сегодня, 22 июля, Децлу исполнилось бы 36 лет. Артист скоропостижно умер от острой сердечной недостаточности третьего февраля 2019 года в Ижевске после концерта.
На видео Децл утверждает, что совершенно не боится смерти, но при этом уточняет, что единственное, что его волнует - это беспокойство и расстройство родственников в случае его гибели.
В комментариях пользователи поддержали мать артиста, поздравив ее с днем рождения сына и пожелав терпения и здоровья.
«Ирина Анатольевна, огромное спасибо Вам за Человека с большой и открытой душой, искренними и честными мыслями, благодаря Кириллу живем и действуем по совести, честно и верно! Здоровья Вам и гармонии, мы рядом! С днем рождения уважаемого нами и любимого всеми Кирилла Александровича!» - пишет пользователь besiki2002.
«Не могу подобрать слов. Просто пожелаю здоровья, сил, терпения всем близким людям Кирилла», - добавил biaihg.