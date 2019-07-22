Партия Зеленского выигрывает выборы в Раду за явным преимуществом

На Украине подводят итоги выборов в Верховную раду. По итогам обработки свыше 30% бюллетеней лидирует партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа», которая набирает 42,12%.

Согласно данным украинского ЦИК, в Раду, предварительно, проходят еще четыре партии.

Вслед за «Слугой народа» с большим отрывом идет «Оппозиционная платформа - За жизнь» с 12,69%, третьей «Европейская солидарность» - у нее 8,7.

На четвертой строчке располагается партия «Батькивщина» с 8,2%, на пятом - «Голос» с 6,41.

Другие партии пока не преодолевают проходной барьер, который составляет 5%.

По предварительным подсчетам, партия Владимира Зеленского получает в Раде 188 из 450 мест.