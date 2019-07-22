Чайка похитила собаку на глазах хозяйки в Британии

В Британии, в городе Пейтон, чайка украла чихуахуа и скрылась вместе с собакой в неизвестном направлении.

Об инциденте местным СМИ рассказала хозяйка домашнего животного.

«Мой партнер был в саду и развешивал белье. Внезапно он увидел, как чайка начала резко снижаться вниз. Она унесла Гизмо (кличка домашнего животного – прим.ред.) далеко, и более мы его не видели», - сообщила Бекки Хилл.

Стоит отметить, что это не первый случай нападения птиц на маленьких собак. Несмотря на то, что такое поведение нетипично для чаек, портал Devonlive предупреждает владельцев собак о необходимости сохранять бдительность, чтобы не допустить подобные инциденты.