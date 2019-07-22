Беременная женщина погибла в ДТП на пути в роддом под Иркутском

Беременная женщина скончалась от травм в машине скорой помощи в результате ДТП, которое произошло в Качугском районе Иркутской области.

Инцидент произошел на трассе Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово, недалеко от села Харбатово, вчера, 21 июля. Следственная группа и сотрудники ГИБДД установили, что 54-летний водитель машины скорой помощи не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. В результате 40-летняя беременная женщина, которую медики везли в родильный дом поселка Усть-Ордынский, погибла. Кроме того, госпитализация потребовалась фельдшеру, говорится в сообщении на сайте ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан в лесном массиве. Врачи оказали ему помощь, и после медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника трагедии было установлено состояние алкогольного опьянения.

Сейчас идет доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.