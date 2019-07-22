Эксперт рассказал о последствиях тайфуна «Данас» в Приморье

К южным границам Приморья пришел экс-тайфун «Данас». Экс-тайфуном его называют потому, что к моменту подхода он уже ослабел до циклона тропических широт, рассказал «Звезде» пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

«В основном ночью в Приморье выпало от 15 до 45 миллиметров, но в ряде районов количество осадков достигло критической отметки. Так, во Владивостоке с учетом пригорода выпало около 70 миллиметров осадков за вчерашний вечер и прошедшую ночь - это примерно половина месячной нормы для города. В поселке Барабаш зафиксировано 110 миллиметров осадков, в Преображении – 105 миллиметров. Для данных населенных пунктов это практически месячная норма», - заявил Чулков.

Во Владивостоке порывы ветра достигали 22-24 метров в секунду. Самый сильный порыв - 31 метр в секунду - наблюдался в прибрежной полосе.

Сегодня влияние экс-тайфуна будет сохраняться, в некоторых районах идут умеренные дожди, а зона интенсивных осадков сместилась на восточное побережье Приморского края. Например, в поселке Ольга уже выпало около 50 миллиметров осадков - этот показатель также является критерием опасного погодного явления. Сильные дожди ожидаются в Азовском районе и на побережье Дальнегорского района.

За прошедшие сутки из-за стихии в Приморье произошло 13 отключений от электричества. Также в некоторых дворах повалило деревья, которые упали на стоящие рядом автомобили. Аварийные службы устраняют последствия экс-тайфуна.