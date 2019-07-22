В Минприроды хотят ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Минприроды собирается ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который дает разрешение на покупку оружия. Соответствующий законопроект находится в разработке.

Так, в случае введения изменений каждый желающий получить оружие, будет обязан сдать экзамен на знание диких животных, техники безопасности и требований правил охоты.

При этом владельцам охотничьего билеты сдавать экзамен и подтверждать свои знания не придется, сообщает газета «Коммерсантъ».

В настоящий момент для получения охотничьего билета необходимо лишь подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума.