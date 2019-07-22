СМИ: ФСБ задержала сотрудника МЧС Читы во время совещания в мэрии
Заместитель начальника третьего отряда краевой Федеральной противопожарной службы подозревается в хищении бюджетных средств.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Сотрудники ФСБ провели задержание заместителя начальника третьего отряда краевой Федеральной противопожарной службы Читы Ивана Пименова прямо во время его служебного совещания с исполняющим обязанности руководителя администрации города Александром Сапожниковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как пояснили агентству, майора МЧС Пименова подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.
Региональные управления ФСБ и СК России факт задержания пока не прокомментировали.